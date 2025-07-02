Стал известен мотив убийств в деле задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев

Мотивом убийств, в которых обвиняются задержанные в Екатеринбурге уроженцы Азербайджана, является конфликт из-за раздела сфер влияния в бизнесе. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, говорится в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Ю.Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф.Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И.Гаджиева», — говорится в сообщении.

По словам Петренко, мотивом убийств, по данным СК, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.

До этого СК предъявил обвинения шести фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее МИД России запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов.