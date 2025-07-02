На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спевшие песню про Бандеру и гимн Украины подростки раскаялись

Подростки из Тольятти раскаялись в исполнении песни про Бандеру в парке Победы
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Подростки, которые исполнили в парке Победы в Тольятти песню про Степана Бандеру и гимн Украины, раскаялись. Об этом сообщила Тольяттинская классическая гимназия в социальной сети «ВКонтакте».

В гимназии отметили, что подростки являются выпускниками 11-го класса, которые вопреки запрету самостоятельно пошли гулять по парку Победы. Там одна из школьниц записала видео, на котором группа поет песни на украинском языке, включая куплет с фразой «мы за Украину!» В учебном заявлении отметили, что сперва подростки не придали значения этому, но позже остановили своего бывшего одноклассника.

«Базовыми ценностями гимназии являются взращивание учащихся в православной вере и любви к Родине, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. За каждой Божественной литургией в домовом храме гимназии во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших, возносится молитва о Святой Руси», — говорится в сообщении.

30 июня силовики установили личности подростков, которые пели украинский гимн в парке Победы в Тольятти Самарской области. В Следственном комитете отметили, что подростков доставили в следственный отдел, информировали о возбуждении уголовного дела, провели беседу. На время следственных действий они будут под подпиской о невыезде.

Ранее друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами