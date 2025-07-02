Спевшие песню про Бандеру и гимн Украины подростки раскаялись

Подростки из Тольятти раскаялись в исполнении песни про Бандеру в парке Победы

Подростки, которые исполнили в парке Победы в Тольятти песню про Степана Бандеру и гимн Украины, раскаялись. Об этом сообщила Тольяттинская классическая гимназия в социальной сети «ВКонтакте».

В гимназии отметили, что подростки являются выпускниками 11-го класса, которые вопреки запрету самостоятельно пошли гулять по парку Победы. Там одна из школьниц записала видео, на котором группа поет песни на украинском языке, включая куплет с фразой «мы за Украину!» В учебном заявлении отметили, что сперва подростки не придали значения этому, но позже остановили своего бывшего одноклассника.

«Базовыми ценностями гимназии являются взращивание учащихся в православной вере и любви к Родине, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. За каждой Божественной литургией в домовом храме гимназии во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших, возносится молитва о Святой Руси», — говорится в сообщении.

30 июня силовики установили личности подростков, которые пели украинский гимн в парке Победы в Тольятти Самарской области. В Следственном комитете отметили, что подростков доставили в следственный отдел, информировали о возбуждении уголовного дела, провели беседу. На время следственных действий они будут под подпиской о невыезде.

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