Силовики установили личности подростков, которые пели гимн Украины в Самарской области

СК: установлены участники инцидента с исполнением песен о Бандере в Тольятти

Силовики установили личности подростков, которые пели украинский гимн в парке Победы в Тольятти Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следкома по региону.

«Все 7 участников произошедшего установлены. С ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза», — сказали агентству.

В ведомстве добавили, что подростков доставили в следственный отдел, информировали о возбуждении уголовного дела, провели беседу. На время следственных действий они будут под подпиской о невыезде.

До этого стало известно, что после публикации в сети видеороликов, на которых подростки поют песню про Степана Бандеру и гимн Украины, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Следователи нашли видеозаписи во время мониторинга соцсетей. Уточняется, что подростки из Тольятти совершили противоправные действия, исполнив музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма.

30 июня несколько Telegram-каналов опубликовали видео, на котором российские подростки якобы после выпускного поют «Батько наш Бандера, Украина — мати» и гимн Украины.

Ранее друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины.