Директор «Ростовводоканала» воспользовался по работе почтой и попал под статью

Директор «Ростовводоканала» Евгений Юркин стал фигурантом уголовного дела о разглашении государственной тайны из-за оплошности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Юркин отправил в министерство ЖКХ Ростовской области ряд документов по обычной почте. Среди этих бумаг оказалась информация о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В результате против чиновника возбудили уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Уточняется, что в доме директора «Ростовводоканала» и на работе прошли обыски.

Евгения Юркина задержали 24 июня по делу о разглашении гостайны. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа включительно.

Известно, что Евгений Юркин был назначен на пост директора АО «Ростовводоканал» в 2023 году.

3 марта в Татарстане мужчину приговорили к условному сроку за разглашение государственной тайны. Подробности о том, какие именно засекреченные данные распространил мужчина, неизвестно.

Ранее в РФ впервые ограничили выезд из страны адвокату из-за работы с делами о гостайне.