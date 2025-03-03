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Россиянина приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

В Татарстане мужчину приговорили к условному сроку за разглашение гостайны
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Shutterstock

В Татарстане мужчину приговорили к условному сроку за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные пресс-службы управления ФСБ РФ по региону.

По данным пресс-службы, противоправную деятельность жителя города Чистополь пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). О том, какие именно засекреченные данные распространил мужчина, неизвестно.

Россиянина осудили по статье уголовного кодекса о разглашении государственной тайны.

Верховный суд Татарстана приговорил его к 1,5 года условно с испытательным сроком на один год и лишением права занимать административные должности, предполагающие доступ к сведениям, содержащим государственную тайну.

До этого в Новосибирске сотрудники ФСБ предотвратили утечку сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, 33-летний работник подведомственного департаменту строительства и архитектуры мэрии проектного института пытался получить в органах власти Волгоградской области материалы, составляющие гостайну.

Мужчину задержали в рамках уголовной статьи «Незаконное получение сведений, составляющих гостайну», но он отделался лишь предупреждением.

Ранее в ЛНР сотрудницу МЧС заподозрили в работе на украинскую разведку.

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