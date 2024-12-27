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В России впервые ограничили выезд из страны адвокату из-за работы с делами о гостайне

Минюст РФ впервые ограничил выезд адвокату из-за работы с делами о гостайне
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ впервые ограничило выезд из страны в отношении адвоката из Екатеринбурга из-за работы с делами, связанными с государственной тайной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органы правопорядка.

«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе проверки документов адвоката выяснилось, что в 2021 году он работал над делом, связанным с гостайной. По мнению специалистов, секретная информация актуальна на сегодняшний день. На данном основании адвокату приостановили выезд из России до 2026 года.

До этого стало известно, что бывшего начальника отдела защиты государственной тайны управления МЧС по Нижегородской области обвинили в разглашении гостайны. По данным следствия, экс-глава отдела тайно скопировал секретные документы. После этого он передал полученные сведения лицу, не имевшему необходимого для этого уровня допуска.

Ранее отсидевший за распространение гостайны блогер рассказал, как кормят в российских колониях.

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