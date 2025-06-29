Площадь пожара в Крыму увеличилась в пять раз, к тушению привлекли вертолеты

МЧС: к тушению возгорания в крымской Алуште привлекли два вертолета Ми-8

К тушению пожара в городе Алушта на южном берегу Крымского полуострова привлекли два вертолета Ми-8. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управления МЧС.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания увеличилась до 5 га из-за сильного ветра и труднодоступной местности.

«Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет», — говорится в посте.

В МЧС уточнили, что уже сбросили на место возгорания 18 т воды. Пожарные расставлены по периметру охваченной огнем территории, они образовали четыре боевых участка. К борьбе с огнем привлекли 225 человек и 33 единицы техники.

Возгорание началось в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Возгорание произошло на скальном массиве, где ветер дует со скоростью до 12 м/с.

Два дня назад региональное управления МЧС объявило в Крыму чрезвычайную пожарную опасность. Из-за температуры воздуха на открытой территории повысился риск возгораний. Сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».