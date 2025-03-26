В «Русагро» высказались о работе компании на фоне обысков

«Русагро» работает в штатном режиме после обысков в нескольких офисах

Агрохолдинг «Русагро» работает в штатном режиме после обысков в нескольких офисах компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме», — говорится в сообщении.

Мошковича задержали днем 26 марта. Следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» проводятся в рамках дела о хищении денежных средств, его статус пока не определен. Если вину бизнесмена признают, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Также источник сообщал, что силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Вадим Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее стало известно, что в офисах «Русагро» проходят обыски.