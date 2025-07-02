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Стало известно, чем отравилась 10-летняя россиянка в детском лагере в Хакасии

Mash: в Хакасии 10-летняя девочка отравилась спреем от комаров, ее не спасли
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Shutterstock/FOTODOM

Десятилетняя девочка отравилась и не выжила в детском лагере в Хакасии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в лагере «Багульник» в Абазе. В конце июня одна из отдыхающих пожаловалась на плохое самочувствие. Девочку забрали в больницу, но ее состояние резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия не помогли.

Следователи устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной отравления стал спрей от комаров, подруги школьницы рассказали, что она часто им пользовалась, но другие дети, которые также применяли средство, не пострадали. Также есть вероятность, что девочка могла съесть ядовитый цветок или ягоду. Ведется следствие.

До этого сообщалось, что 26 июня, когда девочку с симптомами отравления — тошнотой и температурой, экстренно госпитализировали из детского оздоровительного лагеря. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, состояние пациентки резко ухудшилось 1 июля. Спасти девочку не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Ранее в Саратовской области двухлетний мальчик съел ягоды на прогулке и отравился.

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