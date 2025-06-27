В Саратовской области двухлетний мальчик съел ягоды на прогулке и отравился, его не спасли

В Саратовской области двухлетний ребенок попробовал ягоды и не выжил

В Саратовской области двухлетний ребенок не выжил после того, как попробовал ядовитые ягоды. Об этом сообщает «ЧП-Саратов» со ссылкой на источник в районной администрации.

Инцидент произошел в поселке Ровное. По предварительным данным, мальчик пошел собирать ягоды вместе с еще одним ребенком, девятилетним школьником.

На следующий день после прогулки у обоих была рвота и другие признаки отравления. Несмотря на это, родители вызвали медиков только спустя сутки. Специалисты спасти младшего мальчика не смогли, детали о состоянии старшего не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Туве девочка отравилась во дворе дома. Когда родители отвлеклись, двухлетний ребенок взял бутылку от газировки, в которой был бензин, и сделал несколько глотков.

В результате девочка отравилась, родители отвезли ее в больницу, где ей оказали помощь.

Ранее в Сургуте неизвестный отравил школьника печеньем, подросток в реанимации.