Десятилетняя девочка не выжила, отравившись неизвестным веществом в российском лагере

В Хакасии девочка не выжила, отравившись неизвестным веществом в детском лагере

СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии десятилетняя девочка отравилась неизвестным веществом в детском лагере и не выжила. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Все началось 26 июня, когда девочку с симптомами отравления — тошнотой и температурой, экстренно госпитализировали из детского оздоровительного лагеря. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, состояние пациентки резко ухудшилось 1 июля. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Параллельно проводится проверка качества оказания услуг в детском учреждении. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двое детей захотели сбежать из надоевшего лагеря, съев таблетки, но попали в больницу.