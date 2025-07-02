Россиянам рассказали, как подготовиться к сплаву на байдарке

Предварительные тренировки помогут начинающим подготовиться к сплаву на байдарке. Об этом рассказал глава Федерации гребного спорта России и заслуженный мастер спорта Алексей Свирин, передает Pravda.Ru.

По его словам, новичкам лучше посетить от пяти до 10 занятий для освоения техники управления байдаркой. Это поможет понять, как вести себя на воде. С собой в путешествие эксперт посоветовал взять спасательный жилет, одежду, защищающую от солнца, а также теплые и непромокаемые вещи. Кроме того того, важно положить воду и легкую еду.

Свирин также подчеркнул важно сопровождения, особенно для тех, у кого мало опыта. Наличие группы поддержки является ключевым фактором безопасности, заключил он.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе до этого говорила, что в туристической отрасли только два российских города можно назвать лидерами в развитии туристической инфраструктуры для инвалидов – это Екатеринбург и Петербург. Ломидзе также напомнила, что в России есть проект по развитию инклюзивного туризма, в ходе которого эксперты АТОР и Всероссийского общества инвалидов проводили специальные обучающие семинары для представителей отрасли.

Ранее сообщалось, что двое туристов перевернулись на байдарке во время сплава по реке в Башкирии.