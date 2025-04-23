Названы два российских города с самым развитым инклюзивным туризмом

В туристической отрасли только два российских города можно назвать лидерами в развитии туристической инфраструктуры для инвалидов – это Екатеринбург и Петербург. Об этом в пресс-центре НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Екатеринбург – это один из самых активных регионов в плане совершенствования и работы над инфраструктурой для инклюзивного туризма, — отметила эксперт. — Нельзя сказать, что у них абсолютно все доступно, наверное, в этом смысле лидером является Санкт-Петербург».

Ломидзе также напомнила, что в России есть проект по развитию инклюзивного туризма, в ходе которого эксперты АТОР и Всероссийского общества инвалидов проводили специальные обучающие семинары для представителей отрасли. В том числе их обучали, как правильно строить маршруты для инвалидов, какие требования есть к инфраструктурным объектам, чего ожидают сами туристы.

Ранее сообщалось, что россияне на майских праздниках планируют оздоровляться.