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Названы два российских города с самым развитым инклюзивным туризмом

АТОР: активнее всего инклюзивный туризм в РФ развивают Екатеринбург и Петербург
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Depositphotos

В туристической отрасли только два российских города можно назвать лидерами в развитии туристической инфраструктуры для инвалидов – это Екатеринбург и Петербург. Об этом в пресс-центре НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Екатеринбург – это один из самых активных регионов в плане совершенствования и работы над инфраструктурой для инклюзивного туризма, — отметила эксперт. — Нельзя сказать, что у них абсолютно все доступно, наверное, в этом смысле лидером является Санкт-Петербург».

Ломидзе также напомнила, что в России есть проект по развитию инклюзивного туризма, в ходе которого эксперты АТОР и Всероссийского общества инвалидов проводили специальные обучающие семинары для представителей отрасли. В том числе их обучали, как правильно строить маршруты для инвалидов, какие требования есть к инфраструктурным объектам, чего ожидают сами туристы.

Ранее сообщалось, что россияне на майских праздниках планируют оздоровляться.

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