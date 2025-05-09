Двое туристов перевернулись на байдарке во время сплава по реке в Башкирии

Лодка с туристами из Петербурга перевернулась во время сплава по реке в Башкирии

Двое туристов из Петербурга оказались в воде во время сплава в Зилаирском районе Башкирии. Об этом сообщил в своих соцсетях Кирилл Первов, председатель Госкомитета республики по ЧС.

Несчастный случай произошел на реке Сакмара, где сплавлялась группа из 24 человек на 14 байдарках. Двое мужчин, находившихся в одной лодке, не справились с течением, в результате их байдарка перевернулась.

Туристы оказались в воде, но смогли схватиться за пороги. Выбраться на сушу им помогли спасатели. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

До этого пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал в Башкирии. По данным Telegram-канала, в составе туристической группы было 12 человек. Они вышли на реку Малый Инзер на катамаранах, но в МЧС о маршруте путешественников ничего не подозревали.

Когда группа находилась в районе Айгирских порогов, 69-летний пенсионер из Свердловской области, одетый в каску и спасательный жилет, упал с катамарана. Позже тело пропавшего нашли ниже по течению. Предварительно, он утонул.

Ранее в Дагестане перевернулась лодка с людьми, три человека пострадали.