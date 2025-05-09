Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое туристов перевернулись на байдарке во время сплава по реке в Башкирии

Лодка с туристами из Петербурга перевернулась во время сплава по реке в Башкирии
close
ГКЧС по Республике Башкортостан

Двое туристов из Петербурга оказались в воде во время сплава в Зилаирском районе Башкирии. Об этом сообщил в своих соцсетях Кирилл Первов, председатель Госкомитета республики по ЧС.

Несчастный случай произошел на реке Сакмара, где сплавлялась группа из 24 человек на 14 байдарках. Двое мужчин, находившихся в одной лодке, не справились с течением, в результате их байдарка перевернулась.

Туристы оказались в воде, но смогли схватиться за пороги. Выбраться на сушу им помогли спасатели. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

До этого пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал в Башкирии. По данным Telegram-канала, в составе туристической группы было 12 человек. Они вышли на реку Малый Инзер на катамаранах, но в МЧС о маршруте путешественников ничего не подозревали.

Когда группа находилась в районе Айгирских порогов, 69-летний пенсионер из Свердловской области, одетый в каску и спасательный жилет, упал с катамарана. Позже тело пропавшего нашли ниже по течению. Предварительно, он утонул.

Ранее в Дагестане перевернулась лодка с людьми, три человека пострадали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами