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Суд арестовал еще одного фигуранта по делу екатеринбургской группировки

Суд на Урале до 19 июля арестовал шестого фигуранта дела о преступной группе
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Ленинский районный суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.

«Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля», — огласил судья.

Журналистам подозреваемый заявил, что вину свою не признает, от сотрудников СМИ прятался за кепкой.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет».

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Ранее сотрудник ФСБ получил ушиб головы во время задержания лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского.

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