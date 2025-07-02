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В Минздраве раскрыли детали реестра пациентов с психиатрическими диагнозами

Минздрав: реестр с пациентами психиатров затронет только тяжелые диагнозы
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Depositphotos

В психиатрической службе России вводятся новые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность врачей-психиатров, а также создается федеральный реестр граждан с психическими расстройствами. В частности, устанавливаются критерии риска совершения преступлении пациентами и порядок сотрудничества медиков с правоохранителями, рассказала RT главный внештатный специалист психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

Реестр граждан с психическими расстройствами, по мнению Шпорт, поможет проконтролировать соблюдение пациентами всех рекомендацией врача, включая своевременную диспансеризацию. Причем затронет это в первую очередь людей с тяжелыми психическими расстройствами, которые способы на опасные действия и входят в меньшую часть от общего числа обращений в государственные психиатрические больницы.

Нормы устанавливают группы диспансерного наблюдения для пациентов, у которых показатели состояния контролируемы, определяют регламент их визитов к врачу. Кроме того, обозначены критерии риска того, что пациент может совершить общественно опасное действие, уточняется порядок взаимодействия с полицией.

«Новые меры также гарантируют защиту персональных данных граждан и исключают их передачу третьим лицам, не предусмотренным законодательством, — подчеркнула Шпорт. — Это особенно важно для уязвимых категорий граждан, которые могут стать жертвами злоупотреблений и нуждаются в своевременном контроле и помощи».

Напомним, о создании единого федерального реестра, в который должны войти данные всех граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью, сообщили накануне в Минздраве РФ. По мнению специалистов ведомства, это позволит улучшить статистику и планирование медпомощи. При этом правозащитники и врачи опасаются, что эта инициатива нарушит принцип врачебной тайны, а доступ к данным граждан получат правоохранители, что может привести к дискриминации людей с ментальными расстройствами.

Ранее сообщалось, что в России живодеров обяжут проходить психиатрическую экспертизу.

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