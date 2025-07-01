В России создадут реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

Минздрав России занимается разработкой единого федерального реестра, в который должны войти данные всех граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По мнению ведомства, это позволит улучшить статистику и планирование медпомощи.

Однако, отмечает издание, правозащитники и врачи опасаются, что эта инициатива нарушит принцип врачебной тайны, а доступ к данным граждан получат правоохранители, что может привести к дискриминации людей с ментальными расстройствами.

При этом главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт подчеркнула, что в реестр попадут в основном пациенты с тяжелыми расстройствами, которые склонны к опасным действиям, а доступ к такой информации будет строго регламентирован.

Реестр, который правительство утвердило в мае, заработает в марте 2026 года и будет включать информацию о пациентах с 12 категориями заболеваний, в том числе с психическими расстройствами. В систему попадут данные о постановке на учет, госпитализациях, принудительном лечении и опасных симптомах. Частичный доступ к информации получат не только медицинские работники, но и МВД.

До этого сообщалось, что россияне стали больше инвестировать в ментальное и физическое здоровье.

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