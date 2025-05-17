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В России живодеров могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

Депутат Арапов предложил назначать живодерам психиатрическую экспертизу
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Shutterstock/PixieMe

Россиян, обвиняемых в жестоком обращении с животными, обяжут проходить психиатрическую экспертизу, чтобы избежать жертв среди людей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на правительственную инициативу депутата от партии «Новые люди» Георгия Арапова.

По словам политика, на данный момент законодательство не предусматривает обязательное назначение психиатрической экспертизы. Он отметил, что необходимо внести поправку в закон и обязать живодеров доказывать свою адекватность.

«Жестокое обращение с животными — это тревожный сигнал о серьезных отклонениях в психике и даже предвестник других насильственных преступлений», — заявил Арапов.

Депутат добавил, что статистика по статье шокирует. В 2024 году было зафиксировано 656 случаев, в 2023 — 682, в 2022 — 709.

До этого в Кемерово 42-летнего местного жителя осудили за жестокую расправу над собакой соседей на глазах ребенка. Вся сцена происходила на глазах 11-летнего мальчика, чьим родителям принадлежал питомец.

Подсудимый свою вину признал, возместил моральный ущерб.

Ранее в Москве стало известно о том, что живодер, расправившийся с собакой на глазах ребенка, выйдет по УДО.

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