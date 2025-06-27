ФСБ призвала россиян не общаться с незнакомцами в Telegram

ФСБ: россиянам следует воздержаться от общения с незнакомцами в Telegram

Гражданам РФ не стоит общаться с незнакомыми контактами в мессенджерах WhatsApp и Telegram, поскольку велик риск нарваться на спецоперацию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что спецслужбы Украины активно ищут потенциальных террористов и диверсантов через мессенджеры, поэтому нужно сохранять осторожность.

До этого ФСБ сообщила о поимке жителя Крыма, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Его задержали в момент, когда он пытался достать взрывчатку из тайника. Как уточнили в силовых структурах, боеприпасы предполагалось использовать для теракта.

Связь со своим куратором мужчина держал через мессенджер.

Ранее в Совбезе рассказали о вербовке мигрантов иностранными спецслужбами для диверсий против РФ.