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Задержанные в Крыму агенты СБУ рассказали о своих заданиях

ФСБ: задержанные в Крыму передавали данные о военном объекте и «Панцире-С» СБУ
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Задержанные в Крыму по обвинению в госизмене получили данные о расположении военного объекта в Ялте и комплекса «Панцирь-С», а затем передали их Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал один из подозреваемых во время допроса в ФСБ России, пишет РИА Новости.

Мужчина сообщил, что с ним связался некий Николай и представился сотрудником спецслужб Украины. Он попросил помочь фиксировать военные объекты РФ в Ялте. Проезжая мимо такого объекта, задержанный снял его на видео и зафиксировал местоположение российских военнослужащих. Затем он передал кадры Николаю через Telegram-канал. После его задержали сотрудники ФСБ.

Второй задержанный рассказал, что снял на видео передвижение поезда с нефтепродуктами и отправил видеозапись в Telegram-канал. Также он отправил фотографию, на которой обозначил, где находится нефтебаза с комплексом «Панцирь-С».

До этого в ФСБ РФ призвали россиян не общаться с незнакомцами в WhatsApp и Telegram, поскольку это могут быть сотрудники украинских спецслужб.

В ведомстве отметили, что спецслужбы Украины активно ищут потенциальных террористов и диверсантов через мессенджеры, поэтому нужно сохранять осторожность и бдительность.

Ранее в Совбезе рассказали о вербовке мигрантов иностранными спецслужбами для диверсий против РФ.

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