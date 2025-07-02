В Забайкалье ливни подтопили десятки приусадебных участков, началась эвакуация

МЧС: ливни подтопили 48 приусадебных участков и мост в Забайкальском крае

Ливни подтопили 48 приусадебных участков и мост в четырех населенных пунктах Забайкальского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Тelegram-канале.

«За сутки в Карымском и Читинском муниципалитетах за сутки выпало обильное количество дождевых осадков», — отмечается в сообщении.

Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, из села Маккавеево, где после дождя река Унгур вышла из берегов и подтопила 15 участков.

1 июля движение по двум участкам Транссибирской магистрали в Забайкалье оказалось ограничено из-за размыва путей. К месту происшествия были направлены противоразмывные поезда.

Читинская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта по факту размыва путей на перегоне станций Карымская — Дарасун Забайкальской железной дороги.

Ранее была названа сумма ущерба от лесных пожаров в Забайкальском крае.