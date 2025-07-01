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В Забайкалье организовали проверку по факту размыва путей на железной дороге

Транспортная прокуратура начала проверку по факту размыва путей на ЗабЖД
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Читинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту размыва железнодорожных путей на железнодорожном перегоне станций Карымская — Дарасун Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, размыв насыпи железнодорожных путей произошел из-за погодных условий.

«В настоящий момент организовано реверсивное движение по нечетному пути», — сказано в публикации.

В следствие данного инцидента произошла задержка пассажирского поезда №401 сообщением ЧитаПриаргунск.

Уточняется, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта.

17 июня в Краснодарском крае пришлось приостановить движение на перегоне Туапсе — Шепси, так как после мощных ливней произошел обвал скальных пород. На место была направлена бригада железнодорожников, которым в сжатые сроки удалось расчистить участок.

Ранее первый за пять лет поезд из КНДР прибыл в Москву.

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