В Забайкалье организовали проверку по факту размыва путей на железной дороге

Транспортная прокуратура начала проверку по факту размыва путей на ЗабЖД

Читинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту размыва железнодорожных путей на железнодорожном перегоне станций Карымская — Дарасун Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, размыв насыпи железнодорожных путей произошел из-за погодных условий.

«В настоящий момент организовано реверсивное движение по нечетному пути», — сказано в публикации.

В следствие данного инцидента произошла задержка пассажирского поезда №401 сообщением Чита — Приаргунск.

Уточняется, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта.

17 июня в Краснодарском крае пришлось приостановить движение на перегоне Туапсе — Шепси, так как после мощных ливней произошел обвал скальных пород. На место была направлена бригада железнодорожников, которым в сжатые сроки удалось расчистить участок.

Ранее первый за пять лет поезд из КНДР прибыл в Москву.