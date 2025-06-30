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Появился спутниковый снимок накрывшего Москву циклона

«Роскосмос» опубликовал фото накрывшего Москву циклона «Корнелиус»
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Роскосмос

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале спутниковый снимок, на котором показан накрывший Москву циклон «Корнелиус».

«Снимок аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М»», — говорится в сообщении.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе ожидаются аномальные обложные дожди. По его словам, подобная погодная ситуация связана с североатлантическим циклоном «Корнелиус». За сутки он преодолел 1 тысячу километров, двигаясь в юго-восточном направлении, отметил специалист.

Синоптик уточнил, что за текущую неделю на Москву прольется до 37-42 мм осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги. При этом в Подмосковье местами выпадет до 50-60 мм, при чем большая доля дождей придется на ближайшие трое суток.

В этот же день в Москве и Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ливня. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Ранее синоптик рассказал о двойном антирекорде в Москве.

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