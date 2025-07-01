Психолог рассказала, как дождливая погода влияет на настроение россиян

Дождливая погода может повлиять на возникновение сезонного депрессивного расстройства, эффект в первую очередь зависит от индивидуальных особенностей человека, заявила «Газете.Ru» психолог Дарья Яушева.

«Дождливая погода, безусловно, на состояние людей влияет. Погода — один из серьезных контекстуальных факторов, которые влияют на самочувствие. Эффект зависит от ряда других факторов — в том числе индивидуальных особенностей, степени уязвимости к сезонным изменениям и текущего психоэмоционального состояния. У многих людей пасмурная, серая погода ассоциируется с понижением энергии, апатией, сонливостью. Это связано с причинами биологическими. Сокращается количество солнечного света, что в свою очередь снижает выработку серотонина (нейромедиатора, связанного с настроением) и нарушает циркадные ритмы», — сказала она.

Психолог подчеркнула, что сезонная депрессия бывает чаще всего осенью и зимой. Яушева рассказала, что при этом заболевании свойственно понижение настроения, снижение активности, нарушение сна и тяга к углеводам.

«Но может быть и другое восприятие. Некоторые люди ассоциируют дождь с ощущением уюта, замедлением, возможностью рефлексировать. Он может снижать внешнюю стимуляцию, давать пространство для внутренних процессов. Это, конечно, особенно актуально для высокочувствительных людей, которым легче восстанавливаться в мягкой сенсорной среде. У кого-то дождь ассоциируется с романтикой, медитациями или даже творчеством — например, у художников или писателей», — сказала она.

Психолог подчеркнула, что контекст восприятия пасмурной погоды тоже влияет на человека. Один и тот же серый день, по ее словам, воспринимается по-разному, если человек сидит дома с чашкой чая – или если он промок по пути на работу.

«В современной психологии большое внимание уделяется установкам — тому, что думает, как относится к происходящему человек. И это то, на что мы влиять действительно можем. В том числе в отношении погоды. Таким образом, дождливая погода может и снижать настроение, и вызывать ощущение покоя — в зависимости от контекста, психического состояния, личных ассоциаций и установок человека», — сказала она.

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