МЧС доставили шестерых пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске в Москву

Шестерых пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске доставили на самолете в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили 6 пострадавших», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что во время полета их сопровождали врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства, а также специалисты от министерства здравоохранения.
В ночь на 1 июля и утром Ижевск атаковали украинские дроны. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями удара по предприятию.
По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. По словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее генерал раскрыл схему запуска дронов-камикадзе ВСУ на Ижевск.