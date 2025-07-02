МЧС доставили шестерых пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске в Москву

МЧС: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены в Москву

Шестерых пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске доставили на самолете в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили 6 пострадавших», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что во время полета их сопровождали врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства, а также специалисты от министерства здравоохранения.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск атаковали украинские дроны. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями удара по предприятию.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. По словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее генерал раскрыл схему запуска дронов-камикадзе ВСУ на Ижевск.