В Совфеде заявили, что диаспоры обязаны жить по российским законам

Этнические диаспоры не могут диктовать свои правила Российскому государству. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совфеда по государственному строительству Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что навязывание диаспорами своих правил государству и его гражданам недопустимо. Клишас отметил, что в России все обязаны жить по закону. Кто с этим не согласен, окажется в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.

2 июля сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского выпустили на свободу после задержания в Екатеринбурге.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали в Екатеринбурге по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.