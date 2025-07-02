На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор высказался об установке еще одного памятника Сталину в Вологодской области

Губернатор Филимонов поблагодарил жителей Никольского округа за бюст Сталина
true
true
true
close
Администрация Никольского округа/VK

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил в своем Telegram-канале жителей Никольского округа за установку бюста советского вождя Иосифа Сталина.

В сообщении он заявил, что узнал об инициативе граждан незадолго до написания текста.

«Народ зрит в корень и отделяет зерна от плевел <...> История наша — единая, величественная, разнообразная, порой трагичная, но она вся наша», — написал Филимонов.

По словам губернатора, в целостном восприятии истории страны и уважении к ней заключается залог силы россиян.

1 июля администрация Никольского округа сообщила об установке в Вологодской области нового памятника Сталину. Власти округа уточнили, что памятник установлен по инициативе жителей в парке имени 50-летия Победы около здания средней школы №2.

До этого прокуратура региона обратилась в местный арбитражный суд для признания недействительным контракта на создание памятника Сталину в музее-заповеднике «Вологодская ссылка». Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице Екатерине Ложеницыной памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея. При этом в заявлении не уточнялось причин выдвинутых требований.

Ранее Филимонов высказался о судьбе памятника Сталину в Вологде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами