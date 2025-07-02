Губернатор высказался об установке еще одного памятника Сталину в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил в своем Telegram-канале жителей Никольского округа за установку бюста советского вождя Иосифа Сталина.

В сообщении он заявил, что узнал об инициативе граждан незадолго до написания текста.

«Народ зрит в корень и отделяет зерна от плевел <...> История наша — единая, величественная, разнообразная, порой трагичная, но она вся наша», — написал Филимонов.

По словам губернатора, в целостном восприятии истории страны и уважении к ней заключается залог силы россиян.

1 июля администрация Никольского округа сообщила об установке в Вологодской области нового памятника Сталину. Власти округа уточнили, что памятник установлен по инициативе жителей в парке имени 50-летия Победы около здания средней школы №2.

До этого прокуратура региона обратилась в местный арбитражный суд для признания недействительным контракта на создание памятника Сталину в музее-заповеднике «Вологодская ссылка». Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице Екатерине Ложеницыной памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея. При этом в заявлении не уточнялось причин выдвинутых требований.

Ранее Филимонов высказался о судьбе памятника Сталину в Вологде.