Губернатор высказался о судьбе памятника Сталину в Вологде

Памятник Иосифу Сталину в Вологде будет стоять. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Странный ажиотаж на ровном месте пытались раздуть вокруг памятника И.В. Сталину. Обсуждаются лишь правовые нюансы процедуры оформления документов, а не судьба монумента. Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров», — написал глава региона.

26 июня прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд региона для признания недействительным контракта на создание памятника Сталину. Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице Екатерине Ложеницыной памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея-заповедника «Вологодская ссылка». При этом в заявлении не уточнялось причин выдвинутых требований.

21 июня Филимонов сообщил, что в Вологде вслед за памятником Сталину появится статуя русского царя Ивана Грозного. По его словам, девятиметровый монумент в центре города возведут к 4 ноября — Дню народного единства.

Ранее в Бурятии открыли памятник Сталину.