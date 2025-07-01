Житель ДНР получил ранение в результате атаки украинского беспилотника

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина 1997 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Ему была оказана необходимая медпомощь.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к повреждению жилого дома и автомобиля.

Всего за день ВСУ совершили 10 вооруженных атак по территории ДНР. Противник использовал ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотники, добавил Пушилин.

Вечером 30 июня ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка, применив крылатые ракеты Storm Shadow. Целью атаки стал Ворошиловский район города. Вследствие попадания в торговых рядах, расположенных напротив ЦУМа и вблизи рынка «Сокол», вспыхнуло крупное возгорание, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

29 июня агентство ТАСС сообщало, что за прошедшую неделю предотвращено 349 террористических атак, совершенных с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов против мирного населения и гражданской инфраструктуры ДНР.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.