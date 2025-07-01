Суд арестовал пятого фигуранта дела ОПГ в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал пятого фигуранта дела о преступной группе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, фигурант Ахлиман Гянджиев будет находиться под стражей до 19 июля. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Илкина Амирова, Гянджиев не признает свою вину. Юрист также отметил, что давления на его подопечного в изоляторе временного содержания не оказывалось.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы (ОПГ) задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Задержанных в числе прочего заподозрили в причастности к отравлению людей метанолом в 2021 году. Тогда от суррогата пострадал 51 человек, 44 из которых не выжили. Семеро фигурантов получили сроки от 3 до 10 лет. В одной из партий спиртосодержащей жидкости был метанол в концентрации, превышающей норму.

Ранее в СК раскрыли подробности дела ОПГ в Екатеринбурге.