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Появились подробности о задержанных в Екатеринбурге членах ОПГ

Членов ОПГ в Екатеринбурге проверят на причастность к отравлению 44 человек
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Задержанных в Екатеринбурге членов преступной группы заподозрили в причастности к отравлению более 50 человек метанолом в 2021 году. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника, некоторые из арестованных могли быть организаторами поставок смертельно опасного суррогатного алкоголя.

Речь идет про осень 2021 года, когда в Екатеринбурге произошло массовое отравление метанолом. Тогда от суррогата пострадал 51 человек, 44 из них не выжили. Семеро фигурантов получили сроки от 3 до 10 лет. В одной из партий спиртосодержащей жидкости был метанол в концентрации, превышающей норму.

Шестерых участников этнической ОПГ задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.

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