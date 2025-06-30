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В СК раскрыли подробности дела ОПГ в Екатеринбурге

СК установил причастность задержанных в Екатеринбурге к преступлениям
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России установил причастность задержанных в Екатеринбурге к преступлениям. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает Telegram-канал ведомства.

«Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы», — сказала представитель ведомства.

Петренко добавила, что в настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанская диаспора в РФ раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге.

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