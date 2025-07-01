Экс-главу пермского музея заочно обвинили в оскорблении верующих и объявили в розыск

Экс-директора пермского музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву объявили в межгосударственный розыск по решению Дзержинского районного суда Перми. Об этом сообщило РБК.

Как сообщили в суде, ее заочно арестовали и предъявили обвинение по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Уголовное преследование Аллахвердиевой началось в марте 2023 года. В мае ей заочно предъявили обвинение, после чего объявили в федеральный розыск. 19 июня фигурантка была включена в межгосударственный разыскной список стран СНГ.

Музей PERMM, которым Аллахвердиева руководила с 2013 по 2021 год, является ключевой площадкой современного искусства на Урале.

Накануне Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Ему заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, и в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений, совершенном из политической ненависти.

Ранее Следственный комитет завел дело в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).