Следком завел дело в отношении журналиста Дудя

Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Его могут объявить в розыск, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 19 мая этого года он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Следствие рассматривает вопрос об объявлении Дудя в розыск.

Российский Минюст признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года. Причиной в ведомстве назвали распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации от изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из страны.

В апреле этого года Дудя оштрафовали на 45 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента.

2 июня РИА Новости сообщило, что Московский городской суд признал законным еще один штраф в 45 тыс. рублей блогеру за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете.

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