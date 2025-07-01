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Глава редакции Sputnik Азербайджан попал в базу украинского «Миротворца»

Главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых внесли в базу «Миротворца»
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Нина Зотина/РИА Новости

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных ресурса, сообщает ТАСС.

На сайте говорится, что двое российских журналистов якобы причастны к «пропаганде войны». Они попали в базу «Миротворца» 1 июля.

30 июня в Баку были задержаны Картавых и Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

МИД России потребовал от Азербайджана немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

Ранее режиссера Сарика Андреасяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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