МИД России потребовал от Азербайджана освобождения российских журналистов

Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным послу также был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку и сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений.

В дипведомстве подчеркнули, что попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

В МИД Азербайджана подтвердили информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнили. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в МИД России рассказали о работе по урегулированию отношений Москвы и Баку.