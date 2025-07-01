Врачи довольны состоянием мальчика после нападения в Шереметьево

РЕН ТВ: брошенный головой об пол в Шереметьево мальчик идет на поправку

Состояние двухлетнего Яздана, пострадавшего от нападения мужчины под наркотиками в аэропорту Шереметьево, стабильно улучшается. Об этом сообщила РЕН ТВ уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенок уже обходится без кислородной поддержки, не испытывает болевых ощущений, узнает отца и иногда даже бодрствует.

Она добавила, что юный пациент продолжает терапию из-за сохраняющегося отека мозга, но демонстрирует позитивную динамику. Медики отмечают его активность и считают, что восстановление идет «более чем по оптимистичному сценарию».

Накануне мальчика вывели из комы. Полный курс реабилитации, по предварительным оценкам специалистов, займет около двух месяцев. Вскоре маленького пациента собираются перевести в обычную палату.

Мальчика вводили в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску. Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и с размаху ударил головой о пол. Выяснилось, что мужчина находился под веществами.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.