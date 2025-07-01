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Грузинский эксперт прокомментировал обострение отношений Тбилиси и Лондона

Политолог Мамрадзе: закрытие USAID облегчило ситуацию в Грузии
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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Политолог Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал обострение отношений Тбилиси и Лондона после приговора суда лидерам грузинской оппозиции.

Эксперт отметил, что у властей Грузии возникает закономерный вопрос — почему британское посольство финансирует неправительственные организации в стране, которые не просто аффилированы с оппозицией, но и попадают под определение антинациональных сил.

При этом, по его словам, в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США в Грузии остаются надежды на улучшение отношений с Западом.

«Самое главное, что глава Белого дома ударил по USAID, что облегчило ситуацию и в Грузии. Это имело для нас большое практическое и моральное значение. За это ему спасибо, а там посмотрим. Но не будем рассчитывать на то, что сразу все встанет на свои места», — заключил Мамрадзе.

24 июня суд в Тбилиси приговорил к семи месяцам заключения лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (2004–2013 годы).

Позднее временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе вызвали в министерство иностранных дел Великобритании в связи с вынесением судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам.

Ранее грузинские оппозиционеры отказались от участия в выборах.

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