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Грузинские оппозиционеры отказались от участия в выборах

В Грузии восемь оппозиционных партий не будут участвовать в местных выборах
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Irakli Gedenidze/Reuters

Восемь оппозиционных политических партий Грузии не примут участие в выборах в местные органы власти, которые состоятся в октябре. Об этом сообщает телеканал «TV Пирвели».

В совместном заявлении оппозиционеров говорится, что целью всех «прозападных» партий Грузии является полное свержение «российского режима Бидзины Иванишвили» и присоединение страны к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу.

Отказ от участия в местных выборах объясняется тем, что в сложившихся условиях избирательный процесс лишь создает видимость легитимности «незаконного российского режима». Поэтому путь к победе оппозиции проходит через полный отказ от какого-либо сотрудничества с недемократической олигархической властью и продолжение «национального сопротивления».

29 июня экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на антиправительственном митинге в Тбилиси и призвала оппозиционеров к единству.

Ранее в ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения.

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