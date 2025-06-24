В Грузии оппозиционера приговорили к тюрьме в рамках расследования преступлений Саакашвили

В Грузии оппозиционера Вашадзе приговорили к 7 месяцам за неявку в парламент

Суд в Тбилиси приговорил к семи месяцам заключения лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (2004 — 2013 годы). Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Оппозиционеру также запретили в течение двух лет занимать политические должности. Сам Вашадзе на заседании суда не присутствовал и дожидался приговора в офисе своей партии.

Вашадзе вызвали на заседание комиссии в апреле текущего года. Политик не захотел идти в парламент и давать показания. Из-за этого его дело передали в прокуратуру Грузии, которая предъявила политику обвинение по статье уголовного кодекса республики о невыполнении требований временной следственной комиссии парламента.

Позднее суд в качестве меры пресечения избрал для Вашадзе залог в размере 50 тыс. лари (более $18 тыс.). Оппозиционер внес необходимую сумму.

Ранее Вашадзе назвал премьера Грузии Ираклия Кобахидзе «человеком-аутистом».