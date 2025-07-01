На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу дипмиссии Грузии вызвали в МИД Великобритании после приговора лидерам оппозиции

Временного поверенного в делах Грузии Саганелидзе вызвали в МИД Британии
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе вызвали в министерство иностранных дел Великобритании после вынесения судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Британии, передает РИА Новости.

«Высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии «Грузинская мечта» на Великобританию и ее международных партнеров», — говорится в заявлении.

Лондон осудил «заключение в тюрьму видных деятелей оппозиции» в Грузии, однако конкретные имена не уточняются.

24 июня суд в Тбилиси приговорил к семи месяцам заключения лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (2004–2013 годы).

Через несколько дней экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на антиправительственном митинге в Тбилиси и призвала оппозиционеров к единству.

Ранее в ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами