Главу дипмиссии Грузии вызвали в МИД Великобритании после приговора лидерам оппозиции

Временного поверенного в делах Грузии Саганелидзе вызвали в МИД Британии

Временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе вызвали в министерство иностранных дел Великобритании после вынесения судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Британии, передает РИА Новости.

«Высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии «Грузинская мечта» на Великобританию и ее международных партнеров», — говорится в заявлении.

Лондон осудил «заключение в тюрьму видных деятелей оппозиции» в Грузии, однако конкретные имена не уточняются.

24 июня суд в Тбилиси приговорил к семи месяцам заключения лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (2004–2013 годы).

Через несколько дней экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на антиправительственном митинге в Тбилиси и призвала оппозиционеров к единству.

Ранее в ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения.