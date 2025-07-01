На турецком курорте впервые столкнулись с клещами

В турецкой Анталье зафиксировали появление клещей. Об этом сообщил турецкий портал Antalyahakkında.

Инцидент с нашествием кровососов произошел на пляже Сарысу, где паразит атаковал отдыхающую. Пострадавшая с трудом удалила клеща с одежды.

Власти региона связывают нашествие членистоногих с аномальной жарой и предупредили граждан о необходимости осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов. Традиционно клещи угрожают северным провинциям Турции, но в 2024 году впервые отмечены в Стамбуле и средиземноморских районах.

Особую тревогу вызывает вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в провинции Сивас. ККГЛ — особо опасная природно-очаговая инфекция, выявленная в Крыму в 1944 году. Болезнь вызывает кровоизлияния и лихорадку, а летальный исход достигает 40% по данным ВОЗ.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых — болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Ранее эксперт спрогнозировал расширение ареала обитания клещей в Центральной России.