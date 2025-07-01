На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На турецком курорте впервые столкнулись с клещами

Antalyahakkında: клещи появились в турецкой Анталье
true
true
true
close
Shutterstock

В турецкой Анталье зафиксировали появление клещей. Об этом сообщил турецкий портал Antalyahakkında.

Инцидент с нашествием кровососов произошел на пляже Сарысу, где паразит атаковал отдыхающую. Пострадавшая с трудом удалила клеща с одежды.

Власти региона связывают нашествие членистоногих с аномальной жарой и предупредили граждан о необходимости осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов. Традиционно клещи угрожают северным провинциям Турции, но в 2024 году впервые отмечены в Стамбуле и средиземноморских районах.

Особую тревогу вызывает вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в провинции Сивас. ККГЛ — особо опасная природно-очаговая инфекция, выявленная в Крыму в 1944 году. Болезнь вызывает кровоизлияния и лихорадку, а летальный исход достигает 40% по данным ВОЗ.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых — болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Ранее эксперт спрогнозировал расширение ареала обитания клещей в Центральной России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами