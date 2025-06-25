На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт спрогнозировал расширение ареала обитания клещей в Центральной России

Шахмарданов: из-за потепления ареал обитания клещей расширяется вглубь ЦФО
close
Shutterstock

Потепление климата способствует продвижению популяции клещей, переносящих различные инфекции в центр Европейской России. Об этом рассказал профессор Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов, передает ТАСС.

По словам эксперта, данная ситуация может привести к тому, что анаплазмоз через 5–10 лет может стать типичным заболеванием для данной территории.

«Заболевание пока менее опасно, чем боррелиоз или энцефалит, но его эндемизация в ЦФО вероятна», — сказал Шахмарданов.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых — болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Клещи, как правило, обитают в высокой траве, во влажных местах в саду или на шерсти питомцев. Они также могут сесть на одежду и обувь после прогулок.

Ранее мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами