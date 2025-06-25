Эксперт спрогнозировал расширение ареала обитания клещей в Центральной России

Потепление климата способствует продвижению популяции клещей, переносящих различные инфекции в центр Европейской России. Об этом рассказал профессор Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов, передает ТАСС.

По словам эксперта, данная ситуация может привести к тому, что анаплазмоз через 5–10 лет может стать типичным заболеванием для данной территории.

«Заболевание пока менее опасно, чем боррелиоз или энцефалит, но его эндемизация в ЦФО вероятна», — сказал Шахмарданов.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых — болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Клещи, как правило, обитают в высокой траве, во влажных местах в саду или на шерсти питомцев. Они также могут сесть на одежду и обувь после прогулок.

Ранее мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели.