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Общество
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Россиянам рассказали об опасности клещей для людей и животных

Pravda.Ru: клещи могут быть переносчиками возвратного тифа
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Global Look Press

Клещи могут переносить серьезные заболевания и навредить здоровью как людей, так и животных. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В частности, они являются переносчиками болезни Лайма, клещевого возвратного тифа и не только. Они также могут спровоцировать воспаления и кожные реакции. Обычно клещи обитают в высокой траве и густой растительности, влажных местах в саду, могут сидеть на шерсти животных, а также на одежде и обуви после прогулок на природе.

Если заметили клеща на себе, эксперты советуют захватить его ближе к коже пинцетом и медленно вытащить. Место укуса нужно обработать с помощью антисептика. Если появились покраснение или лихорадка, важно обратиться к врачу.

Профессор Томас Мазер, директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter при Университете Род-Айленда, до этого говорил, что душ сразу после прогулки на природе помогает смыть клещей, которые еще не успели закрепиться на коже. Чтобы снизить риск прикрепления клещей к коже, Мазер рекомендует использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от клещей на даче без химикатов.

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