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Боня признала вину в пропаганде наркотиков: «Это дно!»

Блогерша Боня заявила, что готова оплатить штраф за пропаганду наркотиков в РФ
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Блогерша Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готова оплатить штраф за пропаганду наркотиков.

Знаменитость отметила, что действительно делилась с блогером Сергеем Косенко своим опытом употребления аяуаски и говорила о наличии у нее якобы «позитивных» свойств.

«Свою вину признаю: если лингвистическая экспертиза показала, что я нарушила закон, то надо платить. Я человек добропорядочный. Что могу сказать? Надеюсь, мы доживем до того дня, когда будем смеяться над тем, что медицину называли наркотиками», — при этом высказалась она.

Также Боня отметила, что не употребляет наркотики. Отвар аяуаску блогерша употребляла в Перу, где он является предметом традиционной медицины.

«Я готова дать свой волос на экспертизу. Это мировая практика, когда по волосам можно определить, употребляет человек наркотики или нет. <...> А наркотики и даже алкоголь — это страшно. Это ужасно. Это дно», — подчеркнула звезда.

Накануне сообщалось, что Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски. На суде интересы знаменитости представлял адвокат Алексей Лунев.

Ранее стало известно, что Vacio и Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) прошлись на каблуках по улицам Парижа.

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