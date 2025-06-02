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Дудя оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Блогера Дудя оштрафовали на 45 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московский городской суд признал законным еще один штраф в 45 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), назначенный ему за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 года.

«Постановление... об административных правонарушениях в отношении Дудь Ю.А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в документе.

Отмечается, что речь идет о пяти немаркированных постах в Telegram-канале блогера.

В последний раз Дудя штрафовали за неуказание статуса иноагента в апреле этого года. Тогда ему тоже назначили штраф в размере 45 тыс. рублей.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

Ранее суд взыскал с Лебедева и Дудя полмиллиона рублей по иску Мизулиной.

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