Дудя снова оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за неуказание им маркировки в публикациях в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Дудь Юрий Александрович признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Дудя уже штрафовали за нарушение правил деятельности иностранного агента. Так, в августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал блогера по той же статье на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судом было установлено, что с марта по май 2024 года Дудь распространил пять материалов в своем Telegram-канале без указания на то, что они произведены иноагентом или касаются его деятельности.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

Ранее Дудь обжаловал иноагентский штраф.