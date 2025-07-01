На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пилоты упавшего в Нижегородской области истребителя выжили

SHOT: пилоты упавшего в районе Кулебаки истребителя Су-27 катапультировались
close
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Истребитель Су-27 упал в Нижегородской области, экипаж воздушного судна успел катапультироваться. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, истребитель упал в районе города Кулебаки около 14:00 мск.

Оба пилота Су-27, по предварительным данным SHOT, не пострадали. На земле разрушений нет.

Причины авиакатастрофы выясняются.

28 июня в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т. Его двигатель вышел из строя, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. При крушении Як-18Т пилот и пассажиры не выжили.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее российские силы сбили истребитель F-16 ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами