Пилоты упавшего в Нижегородской области истребителя выжили

Истребитель Су-27 упал в Нижегородской области, экипаж воздушного судна успел катапультироваться. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, истребитель упал в районе города Кулебаки около 14:00 мск.

Оба пилота Су-27, по предварительным данным SHOT, не пострадали. На земле разрушений нет.

Причины авиакатастрофы выясняются.

28 июня в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т. Его двигатель вышел из строя, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. При крушении Як-18Т пилот и пассажиры не выжили.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее российские силы сбили истребитель F-16 ВСУ.