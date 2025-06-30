В ОДКБ призвали не допустить налетов на ядерные объекты Ирана

В ОДКБ призвали не допустить новых ударов по ядерным объектам Ирана

Министры иностранных дел государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали не допускать новых атак на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываем отказаться от силовых методов решения проблем и не допускать новые налеты на ядерные установки и площадки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты находятся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и являются объектом проверочной деятельности агентства.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждали, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее в МАГАТЭ «потеряли» 400 кг обогащенного урана Ирана после ударов США.