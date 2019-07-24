Курить в аэропорту можно будет за деньги

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Артем Житенев/РИА «Новости»

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными, сообщают «Известия».

Советующие поправки предложат ко второму чтению законопроекта о возвращении комнат для курения в аэропорты.

По словам первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, цена за использование курилок должна составлять 50-100 рублей.

Отмечается, что оборудование соответствующих помещений будет стоить 2 млн рублей.

Согласно мнению автора законопроекта, возвращение курилок поможет избежать правонарушения.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты.